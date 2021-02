Andressa Urach Rpeordução/Instagram

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 09:52 | Atualizado 25/02/2021 10:01

Rio - A antiga Andressa Urach voltou com tudo às suas origens! A modelo postou, na manhã desta quarta-feira, uma foto em que mostra o bumbum por completo e ainda brinca com a situação do país, dizendo que "ele saiu do eixo" por ter guardado seus atributos.

"Meu bumbum ficou guardado por seis anos e parece que o Brasil saiu do eixo. Agora, o Brasil volta ao normal! Inscrições abertas! Miss Bumbum Brasil 2021", postou Urach.

"Estou muito curiosa para conhecer as candidatas com os 27 bumbuns mais bonitos do Brasil", continuou a modelo, que ainda postou a hashtag "#AGiganteAcordou".