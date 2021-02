Andressa Urach está de volta ao Miss Bumbum Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 11:23

Andressa Urach vem mostrando diariamente que está cada vez mais voltando às suas origens. Depois de colocar silicone, mudar os cabelos e até retocar uma tatuagem antiga no quadril, a ex-frequentadora da Igreja Universal agora anunciou seu retorno ao Miss Bumbum, concurso que a alçou à fama.

"Estou de volta ao @missbumbumbrasil, o maior concurso do Brasil e do mundo! Agora eu sou garota propaganda e também sócia do concurso. Estou ansiosa para conhecer as candidatas desta edição especial de 10 anos", contou Urach, que acabou recebendo ainda mais críticas de internautas evangélicos que se mostraram decepcionados com as mudanças que a modelo vem passando depois que deixou a igreja de lado.