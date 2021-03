Fernanda Gentil participa do ’Mais Você’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 10:40 | Atualizado 04/03/2021 10:50

Rio - Fernanda Gentil participou do "Mais Você" na manhã desta quarta-feira e falou um pouco sobre a estreia do "Se Joga", que volta ao ar no próximo sábado. O programa vai usar como estúdio a casa em que Ana Maria Braga gravava o "Mais Você" quando estava no Rio.

fotogaleria

Publicidade

"Ana, eu não estou sabendo lidar com a honra de usar o espaço que você usou por tantos anos. Mesmo que seja um puxadinho só dele, que vai ser o estúdio do Se Joga. A energia que vocês deixaram nessa casa é surreal. Ela ficou fechada não sei por quanto tempo, pelo menos um ano, por conta da pandemia, mas a energia está aqui até agora", disse Fernanda em vídeo enviado para Ana Maria. A apresentadora exibiu o vídeo para os telespectadores.

"Não é a toa que o nome dela é Gentil. Devia ser Fernanda Especial", elogiou Ana Maria. "Ai, Ana, só você mesmo. Era só pra você esse vídeo, mas agora vou confirmar: eu sinto bastante as energias, tem muita gente também que é sensitiva assim. E é impressionante, parece que você abre um portal quando entra naquela casa... Por tudo que você fez, sua equipe, o nosso eterno Louro José, tudo ali tem vocês", disse Fernanda Gentil.

Publicidade

"A gente está ali ocupando esse espaço que foi tão bem usado e frequentado por vocês todos. Estamos ali no novo estúdio do Se Joga que vai ser na casa que era do Mais Você. E não será só o estúdio novo. Dia novo, hora nova. A gente começa agora aos sábados, ao vivo. Nunca fiquei no sábado à tarde, nunca entrei na casa de ninguém sábado à tarde. Estava sempre de manhã, que era o Esporte, ou no domingo. Horário novo pra mim também", completou a apresentadora, que também falou sobre a nova proposta do programa.

"A gente vem com uma proposta de um tom mais conversado, dois tons abaixo do que a gente fazia, pela pandemia, pelo momento que a gente está vivendo. É uma proposta mais intimista, mais quente, mais conversada. Sábado à tarde pede muita leveza, muita diversão e a gente começa com Sandy e Lucas", adiantou a apresentadora.