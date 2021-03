Sarah diz que não ficaria com Fiuk: ’Muito dramático’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 09:51

Rio - Sarah e Caio ficaram observando Thais andando o tempo todo atrás de Fiuk durante a festa desta quarta-feira. A dentista ficou rodeando o ator em uma tentativa de ficar com ele novamente. Sarah e Caio analisaram o comportamento de Fiuk e lamentaram o fato de o ator não querer nada com Thais.

"Eu não ficaria com o Fiuk. Adoro ele, mas é muito dramático. Deus me livre", disse Sarah. Caio concordou e disse que sua mulher gosta de "homem de verdade". "Você é doido. A Waleria sempre falou pra mim 'gosto de homem, homem, Caio. Tem amiga minha que gosta de homem assim, mas eu gosto de homem, homem. Não gosto de homem molinho demais, chorãozinho e tal'", disse o fazendeiro. Sarah concordou com a mulher de Caio. "É, então. Gosto de homem, homem também".

Recentemente, os fãs de Sarah encontraram uma postagem antiga, feita antes de ela entrar no reality show, em que a consultora de Marketing dizia que ficaria com Fiuk. "Andando pelos twitters alheios cheguei no do @Fiuk ! Juro que se eu encontrasse ele por aí pegava fácil! Dane-se o que falariam!", disse Sarah na ocasião.