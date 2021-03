Fiuk Reprodução TV Globo

Publicado 03/03/2021 05:00 | Atualizado 03/03/2021 06:00

fotogaleria Que Fiuk, do 'BBB 21', sempre foi filhinho de papai e mamãe, todo mundo já sabe. O que ninguém sabe - e a coluna conta agora - é que antes de entrar no reality da Globo, a vida do filho de Fábio Jr vinha passando por mudanças. O ator e cantor sempre morou com o pai famoso que, apesar de nos últimos tempos não bancar luxos do filho, como viagens ou coisas superficiais, sempre deu a ele casa e comida. Fiuk vivia na casa em que o pai morava com a atual mulher, mas para não atrapalhar a rotina do casal, tinha acesso à residência por uma entrada que dava direto em seu quarto, o cômodo que ele mais usava no imóvel.

Apesar disso, Fiuk continuou tendo acesso a todos os cômodos da casa que foi vendida logo após o cantor entrar no 'BBB'. Por conta da difícil fase financeira, o irmão de Cléo teve que vender seu carro de Drift (uma modalidade de corrida) avaliado em R$ 150 mil, pois como pessoa física estava, digamos, falido, e precisava de dinheiro para continuar bancando seus luxos e regalias que seus pais já não bancavam mais. O veículo era o preferido dele e também o mais caro que tinha.

Fábio Jr bem que tentou aconselhar Fiuk a não entrar no reality, mas o rapaz entendia que precisava que o público o conhecesse como o Fiuk artista e não somente como o filho do Fábio Jr, para assim conseguir alavancar sua carreira, que apesar de já existir, nunca foi consolidada na atuação, muito menos na música. Para isso, ele se programou para lançar um single dentro do reality. O lançamento deu um pouco de dor de cabeça à família e equipe de Fiuk, uma vez que, logo no início do programa ele não estava nada bem visto ou querido aqui do lado de fora. Mas esperaram a poeira baixar para então divulgarem a canção que já estava pronta.

Fiuk sabia que o 'BBB' era uma oportunidade de crescer e ressurgir na mídia com força total, como aconteceu com a cantora Manu Gavassi, sua ex-namorada que participou da última edição do reality. Agora é torcer pra que Fiuk não se queime lá dentro do confinamento, como aconteceu com Karol Conká e Nego Di, para conseguir trabalhar aqui fora quando sair e finalmente conquistar sua independência financeira.