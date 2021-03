Sarah no ’BBB 21’ Reprodução / TV Globo

Publicado 02/03/2021 10:10

Rio - Paula Lavigne fez um post no Twitter afirmando estar "arrasada" com Sarah, participante do "BBB 21". É que recentemente a consultora de Marketing admitiu no reality show que seguia o presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. "Não vou mentir. Eu gostava de ver o que era postado", disse Sarah.

"Gente, estou arrasada que Sarah é 'bolsominia'. Acho que não vou ver mais", disse Paula Lavigne. Bruno Gagliasso tentou defender a participante do reality show. "Tia, todo mundo que ela votou no BBB foi eliminado. Vamos ver pelo lado bom", disse Bruno, fazendo uma piada com o fato de que caso Sarah tenha votado em Bolsonaro, ele também pode ser eliminado.