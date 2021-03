Lumena se irritou com Fiuk na madrugada desta terça-feira Reprodução / TV Globo

Publicado 02/03/2021 09:36

Rio - Lumena e Fiuk se estranharam na cozinha do "BBB 21" durante a madrugada desta terça-feira. O ator tentou conversar com Lumena sobre a conversa que ela teve com Juliette após o "Jogo da Discórdia", mas a psicóloga se irritou.

"Tô triste. A gente acabou de viver mó debate aqui. Eu vou pro paredão amanhã e você se preocupa se eu coloquei o dedo na cara de Juliette? Ah! Tô triste porque quando você foi pro paredão eu fiquei te ouvindo, fiz mó corre, fortaleci você. Você tava mal, tava pra baixo, tava fumando não sei quantos cigarros", disse Lumena, com voz de choro.

Fiuk disse que estava ao lado dela, que queria escutá-la. "Ah, Fiuk, não quero mais", lamentou Lumena. "Eu sempre tento ter muito cuidado para falar com você porque eu sei que você tem várias cicatrizes, eu sei que você tem várias coisas...", iniciou Fiuk.

"Estou cansada de ouvir a palavra 'cicatrizes', 'feridas'", interrompeu a psicóloga. Fiuk continuou dizendo que se preocupava com as palavras que usa com Lumena e ela continuou rebatendo, dizendo que Fiuk estava preocupado apenas com o jeito de falar.

"Isso é o seu ponto de vista, você está tentando colocar sobre mim uma coisa. Eu tenho com você uma coisa muito especial, Lu", respondeu Fiuk. Lumena, então, pediu desculpas e disse que não queria conversar naquele momento.