Arcrebiano Reprodução instagram

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 10:01 | Atualizado 04/03/2021 10:03

Rio - O modelo Arcrebiano, também conhecido com Bil, usou as suas redes sociais na noite desta quarta-feira para desmentir rumores de que estaria na casa de Karol Conká, com quem teve um breve affair no reality.

"Não estou na casa de ninguém com K", disse o modelo na postagem. Em seguida, ele retornou a mesma rede social para completar a ifnroamção: "Antes que venham falar, estavam inventando isso".

Apesar de terem trocado beijos e caricias durante uma festa do reality, o modelo e a rapper terminaram como "inimigos" no reality. Em conversa com Ana Maria Braga, no "Mais Você, ele chegoua acriticar a postura da cantora dentro do jogo.

