Thais dá selinho em Fiuk, que diz: 'Selinho de amigo' Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 03:30

Na festa do líder João, Thaís saiu do 0 a 0 e beijou Fiuk. O momento romântico aconteceu com a ajuda dos brothers que estavam na sala e decidiram brincar de “Salada Mista”. A iniciativa partiu de Gil que pediu para o filho de Fábio Jr. e a dentista escolherem salada mista e se beijarem. "Salada mista é o quê?, perguntou Fiuk, no que Camilla de Lucas respondeu que era um selinho. Gil e Juliette então informaram que a escolha era, na verdade, um “beijo de língua”.



O cantor e Thaís se beijaram e os participantes celebraram o momento gritando pela casa. Depois do beijo, a dupla foi para a varanda, onde trocaram mais beijos. Em conversa com Viih Tube e Fiuk, depois na pista de dança, a goiana disse que os dois têm uma amizade colorida por se beijarem pouco. Fiuk riu, mas concordou com a sister.



Ainda na sala de estar, Gil sugeriu que Juliette e Rodolfo deveriam se beijar, mas que a sister é muito devagar. Já Pocah questionou se o sertanejo não ficaria com Sarah. A brasiliense então brincou que ela e Juliette ficam às vezes. Empolgado, Gil disse que queria ser “possuído por um boy”. “Aí, senhor, me possua. Adoro. Quero um boy”, comentou ele.