Carla Diaz reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 19:04

Rio - Carla Diaz e Arthur discutiram a relação, na tarde desta sexta-feira, na sala do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. A atriz desabafou: "Tem duas semanas, Arthur, que por conta de Paredão e tudo, eu até me isolei de algumas pessoas, porque eu vi que você estava precisando muito. E eu fiz de coração mesmo. Para mim foi uma questão de carinho, parceria, acolhimento. Ai quando aconteceu comigo, quando virou comigo, eu senti que você...".

fotogaleria



O instrutor de crossfit reclamou: "Você está me responsabilizando como se eu estivesse fugindo". Em seguida, a atriz pediu para terminar de falar e explicou o que fez depois da Prova do Líder. Ele, então, disse que também se isola depois das provas. Carla, então, pontuou: "Mas aí eu achei que você estava se afastando de mim por você ter falado aquilo, sabe quando junta tudo? Juntou tudo". O instrutor de crossfit reclamou: "Você está me responsabilizando como se eu estivesse fugindo". Em seguida, a atriz pediu para terminar de falar e explicou o que fez depois da Prova do Líder. Ele, então, disse que também se isola depois das provas. Carla, então, pontuou: "Mas aí eu achei que você estava se afastando de mim por você ter falado aquilo, sabe quando junta tudo? Juntou tudo".

Publicidade

Arthur disse que entendia o ponto de vista da loira, mas destacou: "Se você não acreditar quando eu falo que o problema está comigo, no que você vai acreditar? O que mais eu posso te falar", disse ele, que continuou: "Eu te dei uma opção: 'se você quiser...'. Porque, de coração, de certa parte eu estou me sentindo culpado por tudo o que aconteceu com você. Talvez, se a gente não tivesse ficado as pessoas te amassem aqui dentro".

O bate-papo entre eles continuou. "Eu falei, 'vamos conversar amanhã', você vira e fala, 'você acabou comigo', eu tinha falado que o problema é comigo mesmo", afirmou Arthur. Carla respondeu: "Mas sabe aquela questão de querer ajudar também, se eu vejo uma pessoa mal eu quero..."

Publicidade

O instrutor de crossfit a interrompeu: "Se as pessoas já tem os problemas dela e eu não posso, naquele momento ajudar, eu não vou atrapalhar. De repente o meu jeito não é o mais certo. Mas como sempre a gente se comunica mal, desde que a gente começou. Por grande influência minha, porque eu tenho uma grande dificuldade com isso. Sou imperfeito, eu estou melhorando muito".

Em outro momento, Arthur refletiu: "Por mim, eu não vejo motivo de afastamento, se você, que é a pessoa que pode sair prejudicada, não vê problema...". Carla Diaz, no entanto, frisou: "Mas você se afastou... " Arthur a interrompeu: "Um dia Carla, a gente já fez isso".



Publicidade

A atriz não ficou calada: "Sim querido, uma coisinha aqui, que a gente não terminou um diálogo, me fez pensar em outras coisas. Por isso eu vim de ter perguntar, está bom Arthur, não pode falar nada que você fica na defensiva".



A dupla fala sobre o fato de terem voltado no mesmo assunto algumas vezes quando a atriz sai do local irritada: "Vou tomar um banho". Sozinho no sofá, Arthur comentou: "Não estou entendendo mais nada"