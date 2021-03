Juliette reprodução da TV Globo

Publicado 05/03/2021 21:02

Rio - Juliette explicou para Carla Diaz o motivo de ter se afastado dela durante uma conversa bem sincera no Quarto Colorido, do' Big Brother Brasil 21', nesta sexta-feira. "Você notou que eu me afastei de você? O que eu sinto em relação a você não mudou nada. Eu estou passando outros conflitos aqui", comentou a advogada.

A atriz disse que também não está se sentindo bem nesses últimos dias. "Eu estar mais quietinha não é sobre você. Quando for sobre você eu vou dizer. O assunto dali não foi especificamente sobre você. Nós cogitamos as possibilidades de Xepa e VIP", explicou Juliette.







A maquiadora se explicou: "O dilema ali era votar em pessoas que realmente gostamos que está na Xepa". Juliette ainda falou para Carla como foi a Carla, então, desabafou: "É muito ruim a sensação de você chegar em um lugar e todo mundo ficar quieto. Eu vi que vocês estavam falando do Monstro e querendo ou não eu sou a única que não fui".A maquiadora se explicou: "O dilema ali era votar em pessoas que realmente gostamos que está na Xepa". Juliette ainda falou para Carla como foi a conversa na despensa e comentou que não tinha falado nada com ela, porque achava que não era o momento.

A loira concordou. "Eu notei muita gente diferente comigo, não estou falando que sou vítima. É difícil ver o negócio todo mudar e eu me senti muito sozinha. As pessoas que eu confiava deram uma afastadinha". A advogada opinou: "A gente sempre teve uma ligação, mas não foi muito próxima".

Carla esclareceu que não estava se referindo à sister. Juliette destacou: "Eu estou passando outros conflitos, eu não tenho nada para lhe oferecer nesse momento, mas eu entendo que para você está sendo uma barra. Eu estou fazendo o máximo que eu posso com o que eu tenho", disse ela, que reforçou: "Você tem abertura para chegar e falar, 'Ju, vem cá, eu quero falar'. Não se preocupada porque nada mudou". As duas se abraçam.