Juliette Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 09:48 | Atualizado 04/03/2021 10:09

Rio - A advogada e maquiadora Juliette Freire, participante do "Big Brother Brail 21", alcançou a marca de 12 milhões de seguidores no Instagram nesta quinta-feira. Sendo assim, ela se consagra como a participante do grupo "Pipoca" mas seguida desta edição", além de manter o recorde de participante que teve o maior crescimento de seguidores na história do reality.

A paraíbana, que tinha menos de quatro mil seguidores antes de entrar na casa, se encontra em terceiro lugar no ranking geral de mais seguidos. Ela fica atrás da youtuber Viih Tube, que tem 17,3 milhões de seguidores, e da cantora Pocah, que tem 12,1 milhões.

Confira o ranking geral de seguidores dos participantes do "BBB 21" no Instagram:

- Viih Tube: 17,3 milhões

- Juliette: 12 milhões

- Pocah: 12,1 milhões

- Lucas Penteado: 9,9 milhões

- Sarah: 8,8 milhões

- Gilberto: 6,7 milhões

- Carla Diaz: 6,3 milhões

- Camilla de Lucas: 5,8 milhões

- Arcrebiano: 5,1 milhões

- Rodolffo: 3,7 milhões

- Projota: 3,7 milhões

- Caio: 3,4 milhões

- Fiuk: 2,6 milhões

- Karol Conká: 1,5 milhões

- Nego Di: 1,5 milhões

- Thaís: 1,5 milhões

- Arthur: 1,3 milhões

- João Luiz: 1 milhão

- Kerline: 1 milhão

- Lumena: 258 mil