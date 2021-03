Lumena foi eliminada com 61,31% dos votos João Cotta / TV Globo

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 04/03/2021 07:00

Rio - A psicóloga Lumena Aleluia, de 29 anos, é um dos grandes destaques do "BBB 21". Não há quem assista ao reality show sem ter uma opinião formada sobre ela, seja positiva ou negativa. Com sua personalidade forte, Lumena entrou no jogo com uma vantagem: ganhou uma imunidade em votação popular antes mesmo de o programa começar. No entanto, as alianças que fez e seu comportamento muitas vezes intolerante com alguns colegas de confinamento fez o jogo virar contra ela.

Eliminada no paredão desta terça-feira, Lumena revisita suas atitudes no programa, acredita que caiu em algumas "ciladas" e classifica sua jornada como "desastrosa". "O sentimento é de que eu caí em algumas ciladas emocionais que eu nunca imaginei que pudesse cair. Eu só comecei a retomar meu propósito principal, que era o de levar a minha jornada com leveza, alegria, entrega e pesar muito menos as questões identitárias, quando eu fui para o paredão. Só que os encontros e os gatilhos com algumas pessoas lá foram muito profundos. Eu não sou uma pessoa rasa, não consigo lidar com nada na minha vida de maneira superficial. Eu tentei estudar possibilidades de questões que poderiam surgir, mas jamais imaginei que pudessem ser tão profundas com pessoas também muito profundas. Por isso eu acho que foi uma jornada um pouco desastrosa. E o meu foco de ser uma mulher competidora, alegre e que gosta de desafios acabou ficando em segundo plano, assim como minha subjetividade, baianidade e 'gastação de onda'. Isso acabou me afastando do meu propósito real. Me atrapalhei toda no rolê", diz aos risos.

A eliminação no primeiro paredão em que caiu não foi uma surpresa. "A saída da Karol e do Nego Di, que eram pessoas com quem eu tinha uma relação, me indicaram que, em algum momento, essa bomba poderia cair no meu colo. Eu não me calei em horas que eu poderia ter calado e me posicionei de maneiras que eu não curto me posicionar mais. Eu deixei parte da minha dinâmica de vida, que é tratar de questões que são duras para mim de forma leve, e liguei o modo 'dedo na cara'", analisa a psicóloga, que lamenta ter ficado marcada por suas "feridas" e não por seu lado "lúdico".

"Eu fui mostrar a minha criança no reality, a Lumena 'gastação'. Só que junto com ela vieram as feridas. Eu fico muito triste por ter reverberado muito mais as minhas feridas do que o meu lado lúdico".

O discurso de eliminação de Tiago Leifert, que fez uma analogia com a dança, mexeu muito com a psicóloga. "A minha eliminação, a analogia que ele fez com a dança, foi muito emblemática porque é o meu instrumento de comunicação mais visceral, mais sincero. Eu fui com um propósito de dançar de um jeito e dancei de outro. Até o meu jeito de expressar questões vem junto com o corpo, com a voz. É tudo muito grandão, literalmente (risos). Esse discurso me pegou nesse sentindo: poxa, eu poderia ter dançado de uma forma mais leve no jogo em si", reflete.

Choro por Lucas Penteado

Outro momento em que Lumena ficou extremamente sensível foi quando Tiago Leifert falou sobre Lucas Penteado, logo após a desistência do ator. "Na saída do Lucas, aquele choro foi uma catarse de reconhecer que tanto a saída dele quanto a minha postura transcendiam o que a gente viveu ali dentro. Eram matrizes que vêm da história dele e da minha história. A imagem dele me lembrava os meus primos, pessoas com quem eu me relacionei na vida, pessoas que eu acolhi, a quem eu me doei. Eu confundi muita coisa lá dentro. Ele projetou em mim um acolhimento que, em dado momento, eu desejei e me anulei no jogo para me doar. Quando ele me feriu, eu decidi ligar o modo contra-ataque, o que foi muito prejudicial para o meu jogo. Me senti atacada pelo que ele me causou, e eu não levo desaforo para casa de homem nenhum. Pensei: 'se me atacar, vou atacar também'. Só que eu esqueci que eu estava num reality, não num campo de batalha".

Amizade com Karol Conká

Lumena e Karol Conká se tornaram grandes parceiras no confinamento. A psicóloga acredita, no entanto, que sua união com Karol pode tê-la afastado de outros participantes, prejudicando-a no jogo. "A saída da Karol, a princípio, foi ruim, e depois eu entendi que foi positiva a nível de eu voltar para o jogo. A energia que eu estava doando para ela ficou mais livre. Aí eu pude voltar para mim, refletir o que eu estava fazendo ali, lembrar do meu propósito. Naquele momento, eu consegui verbalizar qual era o meu propósito porque eu realmente havia esquecido o que eu tinha ido fazer no ‘Big Brother Brasil’", afirma Lumena, que ressalta que não queria ser reduzida às questões identitárias.

"Minha estratégia de jogo era driblar essas questões identitárias, não ser reduzida a isso; e jogar com seriedade, me dedicar nas provas, pegar um fôlego nas festas e foco na missão convivência. Mas realmente minha energia foi por água abaixo. Eu confundi um pouco, fui me anulando em prol do acolhimento. Eu sou isso: como na minha vida eu fui muito acolhida por mulheres, eu vi que a Karol precisava. Isso lá dentro é arriscado. Acolher o outro anula a sua energia. Com o Nego Di também estabeleci uma conexão e tive diálogos profundos. Por isso tudo, a saída deles reverberou de diversas formas".

'Lumena não autorizou'

Sempre com uma opinião muito forte sobre os mais variados tipos de assunto, Lumena acabou repreendendo quase todos os colegas de confinamento e dando "palestras" na casa, muitas vezes dizendo até mesmo como as pessoas deveriam agir. Isso acabou gerando o meme mais famoso desta edição do "BBB 21", o "Lumena não autorizou". A psicóloga, no entanto, tenta levar as piadas na brincadeira.

"É real essa parada? Nem Twitter eu tinha, não estou ligada nesse corre. Eu estudei tanto para virar meme (risos)! Mas é isso, meu primeiro cancelamento. Vou levar para o meu Currículo Lattes e está tudo certo. Vou elaborar o que é ser cancelada na internet, o que é virar meme. Vou levar para a minha análise, vou beber cerveja dando risada com as minhas amigas. Porque, gente, o que eu vou fazer? Fui cancelada".

Dicionário de Lumenês

Os termos acadêmicos usados por Lumena em conversas triviais do dia a dia também deram o que falar. Lumena garante que esta é realmente a sua forma de falar, que não poderia agir diferente no programa e se surpreende pela repercussão de seu vocabulário entre o público.

"Eu estou muito chocada! Eu sou uma mistura: cresci na periferia de Salvador, aí fui fazer um corre acadêmico. E sou DJ de pagode, então pesquiso muito a subjetividade pagodeira baiana – é gíria atrás de gíria. Eu sou apaixonada pela minha terra, pela maneira com que a gente lida com questões sérias na Bahia. É uma forma leve, gastona. Eu gosto do 'sincerão' e o meu mistura academia, o corre do Lattes. Eu gosto dessa performance acadêmica e lá era o que tinha para 'tocar'. A única coisa que eu tinha para compartilhar eram minha pesquisa, meus termos, que eram muito naturais; eu falo assim. E a minha verdade: sou uma mulher baiana, migrante, do corre. Usei 'fenótipo', minha orientadora deve estar doida".

Aproximação de Gilberto

Apesar de estar no grupo de Karol Conká e companhia, Lumena se identificou muito com Gilberto, que fazia parte do grupo rival. A psicóloga garante que a aproximação entre eles foi genuína.

"Eu agradeci muito ao programa por ter colocado o Gil na casa. Eu criei uma admiração por ele porque foi a primeira pessoa que me alertou, falou: 'Lumena, você está se anulando em prol do outro.' Em uma das primeiras brigas com o Lucas, ele me viu trazendo a narrativa de que 'eu prefiro que você (Lucas) ganhe'. Como é que eu estava lá para competir por um prêmio e verbalizo que queria que outro participante ganhasse? Ele me trouxe esse 'briefing' e me fez perceber que eu estava me afastando do meu foco, em função das minhas tretas com o Lucas. Foi quando eu de fato liguei um outro modo: o de muita defesa. Aí veio o dedo na cara. Mas, também naquele momento, eu entendi que o Gil era uma interlocução muito importante para mim. Aí eu falei: 'Poxa, Gil, vou colar em você'. Eu fico até feliz de não ter saído antes graças ao Gil. De tanto B.O. que eu comprei lá dentro, estou até no lucro por ter saído na quinta semana. Afetiva, emocionalmente e a nível de informação ele me acolheu no jogo".

E Lumena pretende manter a amizade não só com Gil, mas também com outros participantes. "A Karol com certeza fica para além do jogo. Ela é minha E.T. Ela foi para o mundo paralelo dela e eu fui acolhendo. Eu não conseguiria ser diferente vendo ela naquele processo de sofrimento. O único ombro que ela tinha naquele momento era o meu. Então, se era eu, vamos comprar esse B.O. Torço muito pelo Gil, pelo Fiuk, pelo João, que foi uma pessoa que me aproximei mais na última semana. Torço também pela Sarah, de quem eu me aproximei nos últimos dias. O jogo muda o tempo todo. A saída da Karol mudou minha chave para perceber coisas que eu não tinha percebido antes".

Planos

Fora do reality show, Lumena tem muitos planos para o futuro. "Eu tenho muita sorte de ter pessoas que me amam muito e me entendem do jeitinho que eu sou. E a minha companheira, Fernanda, é uma delas. Eu quero ter filho. Minha prioridade agora também é viajar, mergulhar numa cachoeira, comer um acarajé, voltar minha cabeça para a minha religião, que é o que cuida da minha mente. Me reconectar, voltar para a minha leveza, cuidar da minha espiritualidade. Quero me fortalecer. Ouvir as músicas que minha mulher já fez para mim. E vou me dar prazeres porque isso alimenta minha alma. Vou voltar para o meu eixo de sanidade, organização e ludicidade. Vou tentar estudar um pouco esse mecanismo das redes sociais e ver o que posso oferecer para essas pessoas que estão me seguindo também".

