Ana Maria Braga conversa com Lumena no ’Mais Você’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 09:37 | Atualizado 03/03/2021 10:44

Rio - Lumena tomou café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você" na manhã desta quarta-feira. A baiana foi eliminada do "BBB 21" na noite desta terça. Ela levou a pior no paredão contra Arthur e Projota e teve 61,31% dos votos para deixar o reality show. Durante a entrevista, Lumena continuou falando inúmeras palavras difíceis e acabou virando meme novamente nas redes sociais, já que os internautas afirmaram não entender nada do que ela estava dizendo.

"Não dormi quase nada. Preciso abrir meu coração. Muita informação, estou processando tudo, voltando pro eixo. Novos eixos, novas Lumenas, novos entendimentos, reconhecimentos, aprendizados, tudo junto e misturado", disse a psicóloga sobre como foi sua primeira noite fora do reality show.

Ana Maria falou sobre as mortes por coronavírus, que estão aumentando cada vez mais, e Lumena afirmou que pensou que quando saísse do programa a situação estaria um pouco melhor. "Sim, eu acho que é um momento de muito luto. Lá dentro, a gente teve a expectativa que já teria um planejamento, um processo de vacinação avançado quando a gente saísse. Reconheço o privilégio que era estar lá dentro em um momento como esse", disse.

Lumena também falou sobre o discurso de eliminação de Tiago Leifert, que fez uma analogia com dança ao eliminar a psicóloga. "Eu tive muito apoio e isso foi a esperança de minimamente ter sido acolhida, mas no fundo eu já estava elaborando esse sentimento de uma possível eliminação, com muita consciência da minha entrega, dos riscos. (Quando saí) Foi um choro que não veio fisicamente, eu já estava me preparando emocionalmente para deixar a casa, encerrar aquele ciclo, sem borrar a minha maquiagem. O Tiago quando falou sobre a dança, ele foi certeiro. Foi o que eu fui fazer, dançar, me entregar, mas lá eu fiz danças estranhas, que não fazem parte do meu momento atual de vida e essa analogia que o Tiago fez eu achei muito emblemática, muito importante".

A psicóloga acredita que se perdeu no jogo e, por isso, foi eliminada. "Eu me perdi no meu propósito inicial por conta de escolhas lá dentro. O meu lado competidora, minha estratégia de jogo foi ficando em segundo plano em prol de outras escolhas que não foram saudáveis para minha estratégia lá dentro. Eu fui lá pra fazer meu corre. Eu, malandramente, me perdi no meu corre", disse Lumena, que afirmou que não entrou no programa para causar confusão"

"Eu não ia no Big para causar treta não. O meu propósito era dançar leve, compartilhar a minha cultura, a minha baianidade".

Ana Maria também pediu par Lumena falar sobre o termo "branquitude", que ela usou no programa para se referir a Carla Diaz. "O BBB é um microlaboratório social e a gente vai com tudo que as nossas histórias de vida reverberam. A minha jornada com a Carla foi algo que eu não consegui lidar lá dentro. Eu não consigo de isentar de categorias que fazem parte da minha história de vida", disse.

Amizade com Karol Conká

Ana Maria Braga perguntou se Lumena acredita que sua relação com Karol Conká atrapalhou seu jogo no reality show. "Essa edição especificamente teve características muito emblemáticas. Eu tive que lidar com artistas que eu admirava aqui fora e Karol era uma delas. Lidar com esse cálculo foi um pouco complexo pra mim no sentido de não passar a mão na cabeça, passar pano. Teve erros obviamente explícitos que reverberavam na eliminação dela. Eu descobri ontem que foi um dos maiores índices de rejeição pela gravidade da cena. Quero pedir desculpa a Carla Diaz por esse aspecto específico, mas reduzir a história de vida dela que aqui fora sempre foi muito grande estava sendo muito doloroso. Lá eu encontrei minha parceira, uma amiga, e era uma amiga que eu já admirava aqui fora. Nossa aliança meio que se tornou uma aliança afetiva lá dentro".

Brigas com Lucas Penteado

A apresentadora também relembrou a forma como Lumena e Karol trataram Lucas Penteado e mostrou vários vídeos em que Lumena foi agressiva com o colega de confinamento.

"A minha jornada com Lucas é de coisas que transcendem o reality. Eu me doei muito pro Lucas. Nós éramos os únicos candomblecistas do programa. As festas reverberaram nos nossos comportamentos e no dele de uma maneira muito específica. Quando eu via ele acionar um modo muito estranho comigo, eu estava tentando me defender. Em nenhum momento eu quis tirar Lucas do jogo, todas as minhas entregas para ele foram sinceras e reais. Gil até me alertou para o fato de que eu preferia que ele (Lucas) vencesse o programa do que eu. Quando eu caí em mim que eu estava me anulando por jornadas de homens, isso me ligou modos muito profundos, que são jornadas que eu não me permito mais, que é me anular por homens. Eu ralei para estar no reality, participei de processo seletivo. Quando percebi que estava me anulando por ele, aí eu liguei meu modo dedo na cara. Eu precisava me defender desse sentimento de anulação. Foi um misto de coisas".

Juliette

Lumena também falou sobre sua dificuldade de relacionamento com Juliette. "Juliette é uma mulher que eu admiro muito. Nosso primeiro encontro, a gente teve uma conexão muito massa por sermos pipoca e por termos sido imunizadas, mas quando a gente migrou pra casa de fato teve um episódio específico no confessionário que transformou nossa relação, eu me expressei de um modo muito incisivo. Lá na casa as estalecas eram nosso bem precioso, não cumprir aquilo reverberou na perda de 500 estalecas. fiquei muito brava, eu sou ariana, gosto de competir, não gosto de perder".

Sarah

Sobre Sarah, Lumena lamentou ter percebido uma possível aliança e amizade apenas quando já estava prestes a deixar a casa. "Admiro muito, uma pena que só conseguir perceber uma amizade em termos de aliança tardiamente. Eu e Sarah estamos juntos grandão".

Projota

A psicóloga disse que seu sentimento em relação a Projota é parecido com a admiração que tem por Karol Conká. "É algo muito parecido com o sentimento que vivencio com a Karol, um artista que admiro muito fora do jogo, mas no geral tenho críticas sobre o estilo de jogo".

Carla Diaz

Lumena ainda demonstra algum ressentimento por Carla Diaz. "Carla me tirou do corre, ralei tanto para entrar. Mas tá de boa, vida que segue", disse a psicóloga, que tem muito carinho por Viih Tube. "A Viih é uma fofa. Admiro muito ela, aprendi muito sobre uma pauta que conheço pouco que é o processo de adoecimento de influências, cancelamento. Ela sofreu muito, vou acolher".

Expressões difíceis

A apresentadora também falou sobre os termos acadêmicos que Lumena inclui em sua fala e perguntou se a psicóloga fala assim todos os dias. "Rapaz, Fernanda sofre. Minhas amigas sofrem. É resultado do corre acadêmico. A gente rala pra manter o currículo organizado, com artigos publicados. A gente é o que é", disse Lumena.

Lumena trazendo à tona um tema importante no #MaisVocê: a luta contra o racismo. pic.twitter.com/yiItwQlxvQ — Globo em (@RedeGlobo) March 3, 2021

Caralho eu sou muito burra, lumena falou pra crl e eu não entendi 1 frase do que ela quis explicar, enfim é sobre isso.#MaisVoce pic.twitter.com/G6C8q5BRuV — Tata (@tataxcoments) March 3, 2021

Só eu que vejo a Lumena falando não tendendo nada oq ela fala, pra mim ela fala coisa com coisa é não sai nada #MaisVoce pic.twitter.com/ChuYtk9L47 — Fernando Pires (@Fernando_Pires3) March 3, 2021