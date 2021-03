Lumena fica chocada ao descobrir que Karol Conká teve 99,17% dos votos para deixar o ’BBB 21’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 07:54 | Atualizado 03/03/2021 08:23

Rio - Lumena foi a quinta eliminada do "BBB 21". Ela levou a pior no paredão com Arthur e Projota na noite desta terça-feira e teve 61,31% dos votos para deixar a casa. Após deixar o reality, Lumena participou do "Rede BBB" e conversou com Ana Clara sobre sua participação no programa.

Assim que Ana Clara disse sua porcentagem de rejeição, Lumena afirmou: "É uma porcentagem significativa". No entanto, Ana Clara explicou a ela que as rejeições do "BBB 21" têm sido bem maiores que a dela. "Quer chutar com quanto a Karol (Conká) saiu?", perguntou Ana Clara. "Quanto?", perguntou Lumena. "99,17%! Bateu o recorde!", disse a apresentadora, deixando Lumena boquiaberta.

Em seguida, Ana Clara perguntou se Lumena esperava ter sido eliminada. "Eu acho que, pela minha jornada, fez sentido nesse momento porque eu me perdi um pouco do meu propósito inicial. Não só para o programa, mas da minha vida, que é de fato levar as minhas experiências com leveza, que é levar com alegria, levar com entrega, com gastação de onda", disse.