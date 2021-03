Lumena fala sobre Carla Diaz e Lucas Penteado no programa ’A Eliminação’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 08:28 | Atualizado 04/03/2021 08:30

Rio - Lumena Aleluia, que foi eliminada do "BBB 21" na terça-feira, participou do programa "A Eliminação", do Multishow, na noite de quarta. No bate-papo com Vivian Amorim e Bruno de Luca, Lumena comentou sua relação com Lucas Penteado e Carla Diaz, as duas pessoas com quem mais se desentendeu no reality show. Lumena, inclusive, negou ter duvidado da sexualidade de Lucas.

"Eu já tava com uma mágoa, um sentimento de muita tristeza por perceber que eu não estava conseguindo acolher ele. A gente já tava acumulando muitas questões, que tinham a ver com raça, com território, com sexualidade... Sexualidade essa que a gente não tinha aprofundado. Mas basicamente a nossa treta era muito pautada na questão racial", garantiu Lumena.

"A maneira como ele trazia isso pra mim me soava muito doloroso. E eu, numa tentativa de acolher ele no início da nossa jornada, e quando a gente tentava conversar sobre isso eram sempre ruídos, e aí em um dado momento eu me vi me anulando no jogo em prol do Lucas, principalmente nas festas", completou.

A psicóloga também falou sobre sua relação com Carla Diaz, que foi responsável por colocá-la no paredão. Lumena não acredita na sinceridade da atriz e disse que algumas pessoas da casa já estão começando a pensar como ela. "A maneira como ela tenta construir essa comunicação às vezes soa como forçação de barra. Não sei, não tô levando amargura em relação a minha jornada com ela, aqui pra mim zerou o game mesmo", garantiu.