Gilberto diz que faz ’sons sonoros altos’ durante o sexo Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 09:17 | Atualizado 04/03/2021 09:30

Rio - Gilberto voltou a falar sobre sua vida sexual na noite desta quarta-feira, no "BBB 21". O economista afirmou que não consegue fazer sexo sem fazer barulho. Tudo começou quando Juliette subiu em suas costas para espremer uma espinha. Sempre espirituoso, Gilberto começou a gemer de brincadeira. "Oh, menino. Deixe de coisa feia", repreendeu Juliette.

Sarah, então, resolveu colocar fogo no assunto. "Isso deve ficar numa gemedeira na hora do vamos ver", especulou a consultora de Marketing sobre Gilberto. "Ixi, meu Deus", disse Juliette. "Ai, é vergonha alheia", começou Gil, que já se empolgou e começou a relatar uma experiência sexual.

"Eu conheci um menino, tava ele e a menina, mas eu não sabia que ele era bicha por ser casal. Eu fiquei afim do cara e meu amigo da menina. Aí, eu descobri que realmente o cara era bicha e a menina era uma mulher hétero. Meu amigo falou assim 'vai amigo, pega ele e eu pego ela'. Eu fiquei com o menino e ele com a menina Foi uma loucura", contou.

Juliette se irritou com os detalhes e pediu para Gil partir logo para a parte picante da história. "Era um negão. Eu fui resolver um negócio no quarto dele e meu amigo no quarto dela. Aí, meu amigo disse que ouvia tudo", afirmou Gil.

"Você é da gemedeira então", brincou Sarah. "O rolo era grande?", perguntou Rodolffo. "Sou uma vergonha alheia", disse Gil, que enfim confessou que não consegue ficar quieto durante os sexo. "Mas é verdade, eu não consigo ficar em silêncio. Tô confessando aqui que no momento eu faço sons sonoros altos", disse.