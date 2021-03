Mulheres latinas: o futuro das HQs da DC Comics Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/03/2021

Rio - O anúncio de que a atriz Sasha Calle seria a Supergirl no novo filme do Flash reacendeu uma curiosidade que muitos dos fãs do universo geek já tiveram: onde estão os latinos na indústria das histórias em quadrinhos? Seja nos filmes e séries, por trás das câmeras e até mesmo dentro da ficção, é curioso notar que a representatividade latina feminina nunca foi uma pauta que recebeu a devida importância.

Apesar de minoria, mulheres latinas estão presentes nesse universo. Conheça figuras femininas que fizeram participações nas HQs:

Sasha Calle - descendente colombiana que será a Supergirl no filme do Flash

Sasha Calle é descendente de colombianos, tem 25 anos, e foi a escolhida para viver a Supergirl no universo cinematográfico da DC. Viralizou o vídeo em que ela se emociona no momento em que recebe a notícia da contratação. Sasha é uma das primeiras mulheres que morou por alguns anos na América Latina a interpretar uma personagem de tamanha relevância nos filmes de super-heróis da DC. “Uma super-heroína latina?! Em que planeta?! Bem neste planeta! Que alegria e que orgulho”, comemorou a atriz em seu Instagram.





Yara Flor - Moça-Maravilha brasileira na série de HQs Future State



Yara Flor é a mais nova representação do Brasil nas HQs. Parte da série Future State, que reimagina os super-heróis clássicos da DC Comics, Yara vive nas terras brasileiras e, além de combater monstros, luta contra a corrupção política no país. Apesar de não ter agradado parte dos fãs brasileiros - que consideraram desrespeitosas algumas representações da cultura indígena -, Yara Flor fez sucesso o suficiente para ganhar uma revista própria mensal. Na história, ela deixará a cidade em que foi criada nos EUA para investigar suas origens no Brasil.



Alice Braga - atriz brasileira em Os Novos Mutantes e O Esquadrão Suicida

A atriz brasileira mais bem-sucedida de Hollywood não poderia deixar de estar nessa lista! Alice Braga estará em um dos próximos filmes da DC Comics, o novo Esquadrão Suicida, que deve sair ainda em 2021. Na trama, ela interpretará Sol Soria, uma personagem que não existe nos quadrinhos. As apostas dos fãs é de que ela fará uma versão feminina de Juan Soria, personagem que participou do Esquadrão Suicida nas HQs. Que sucesso!

Carol Zara - brasileira que já publicou HQ de forma independente no exterior

Carol Zara é uma quadrinista brasileira que, atualmente, mora no Canadá. Ela já publicou, de forma independente, a HQ Alien Toilet Monsters®, que fez grande sucesso nos EUA. Carol foi uma das cotadas pela DC Comics para escrever as histórias de Yara Flor depois que ela postou no Facebook, de forma despretensiosa, se colocando à disposição para trabalhar com a personagem. Não demorou para que sua postagem ganhasse a curtida de José Luis García-López, um renomado quadrinista da DC, o apoio de vários lojistas americanos, e até um comentário de Daniel Cherry, gerente geral da DC Comics, que encaminhou Carol para outros representantes da empresa.

Atualmente, Carol está trabalhando com duas propriedades intelectuais. “Quero abranger as coisas um pouco além dos quadrinhos, e gerar outros tipos de produtos, como videogames, seriados, etc.”, diz ela. Além disso, Zara está em um processo de negociações para a produção de action figures de personagens famosos da ficção. “Ainda não posso dar muitos spoilers sobre isso, mas deve vir coisa boa por aí em breve”, comenta ela. Estamos na torcida!

Keli Quintela - Lanterna Verde boliviana

Keli Quintela é uma Lanterna Verde de apenas onze anos de idade. Nascida em La Paz, na Bolívia, Keli levou a bateria de um Lanterna Verde para a casa de sua mãe e, então, usou-a como fonte de energia para sua manopla - sem o conhecimento da Tropa dos Lanternas. Hoje, ela é membro da Justiça Jovem. Icônica!

Bilquis Evely - brasileira que trabalha com os quadrinhos da Mulher-Maravilha

Nascida em São Paulo, Bilquis conta que, na infância, gostava dos quadrinhos da Turma da Mônica e que foi só durante a adolescência que ela se encantou por um quadrinho Supergirl. “Eu sempre gostei de desenhar e de criar histórias, personagens e desenhos. Mas eu nunca parei pra pensar que isso poderia ser ‘quadrinho’”, disse ela em entrevista ao Pedro Bial. Hoje, Bilquis trabalha com as HQs da Mulher-Maravilha e de The Sandman Universe: The Dreaming.

Ya'Wara - personagem brasileira que pode estar no próximo Aquaman

Quando Ya'Wara era uma garotinha, estava em um avião que caiu na Floresta Amazônica. Ela foi salva pela Mãe da Floresta, e ganhou poderes especiais para proteger a floresta. Mais tarde, ela se reuniria a Os Outros, um grupo de pessoas que protegeria os Sete Artefatos da Atlântida de cair nas mãos erradas. Segundo a conta de Twitter The Aquaverse (que acertou os personagens que estariam no filme Aquaman, de 2018), Os Outros estariam no próximo filme do herói marinho. Se isso se concretizar, estamos na torcida para que uma atriz brasileira seja escalada para interpretar Ya’Wara!