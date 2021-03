Letícia Soares e Lilian Valeska se unem a Priscila Araújo e apresentam o show 'Soul Diva' Divulgação

Publicado 04/03/2021 13:06

Rio - Letícia Soares e Lilian Valeska se unem a Priscila Araújo no show "Soul Diva", que conta com repertório recheado de clássicos de cantoras negras americanas e brasileiras. O encontro é uma exaltação à força e à união entre mulheres, transmitido ao vivo pelo do canal Letícia Soares Musical no Youtube, dia 6, às 21h.

A ideia partiu de Letícia Soares, protagonista do premiado musical "A cor púrpura" (suspenso por conta da pandemia), que inscreveu o projeto no edital Retomada Cultural do Governo do Estado do Rio de Janeiro e venceu a iniciativa.



"Esse show fala muito do feminino, esse ser divino, de aclamar divas anônimas que batalham para criar seus filhos, por exemplo. Que a energia desse palco se expanda de maneira que todas as mulheres possam estar ali com a gente", festeja Letícia, que fala da dupla parceira: "Sempre brinco com a Lilian que nas festinhas de aniversário, na minha adolescência, eu era ela, quando ela fazia parte do grupo As sublimes. Lilian é de extrema importância para a música pop no Brasil. E cantar com Priscila é um reencontro maravilhoso de duas meninas de Magé que um dia sonharam em ser cantoras e conseguiram".



A apresentação do trio vai ser diretamente de Magé, na Baixada Fluminense, e a direção musical é de Tony Lucchesi. "Nada substitui o contato com a plateia, mas as lives surgiram para colaborar para levar cultura a cada canto do país. Elas são muito democráticas. Cantar para o mundo inteiro diretamente de Magé é importante para chamar a atenção de que cultura nunca é demais e as cidades periféricas precisam de mais investimentos", destaca a carioca Lilian Valeska.

A participação de Priscila Araújo no show se faz mais especial ainda porque é o retorno da cantora aos palcos após cinco anos. Mageense como Letícia Soares e atualmente morando em São Gonçalo, Priscila começou a carreira ainda criança cantando em igrejas e depois se apresentando em casamentos e como backing vocal de cantoras católicas. Mas ela se afastou dos palcos com a chegada da maternidade e as instabilidades da carreira artística. Parece, no entanto, que agora ela voltou para ficar.



"Sempre tive o incentivo de amigos para retornar à música, mas nunca via possibilidade por ser mãe de três crianças. Mas estar ao lado de Letícia Soares e de Lilian Valeska, que é uma referência para todas nós, é irrecusável. Voltei a sentir o frio na barriga típico de quando eu estava prestes a subir no palco", celebra Priscila.