Ana Maria Braga - Reprodução/Globo

Ana Maria BragaReprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 09:34 | Atualizado 05/07/2021 10:07

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga testou positivo para covid-19 e não apresentou o "Mais Você" na manhã desta segunda-feira. O apresentador Fabrício Battaglini deu a notícia ao vivo na atração. "Ela está bem, foi ao hospital fazer os exames necessários", disse Fabrício, que também contou que Ana Maria está com sintomas leves. "Dor de garganta...", afirmou logo no início do programa.

fotogaleria

Publicidade

A própria Ana Maria tranquilizou o público em uma chamada ao vivo direto do hospital. "Está tudo ótimo, dentro do possível. Você não espera que uma gripezinha... Eu achava que era uma gripezinha... Você não espera mesmo, eu nunca penso no pior. A gente faz exames duas semana aqui (na Globo), aí hoje deu positivo. Eu vim aqui só pra conferir, parece uma gripe, mas já me sossegaram aqui. Falaram que é muito leve. Mas tem que ficar quietinha né", afirmou a apresentadora, que também relatou os sintomas, que começaram na quinta-feira.

"Eu senti um mal estar, dor de garganta. Hoje de manhã eu fiquei um pouco mais assustada porque eu perdi o olfato. Fui passar o perfume e falei: 'ué, o perfume está sem cheiro'. Mas dá um susto porque a gente ouve falar... Mas eu só senti um mal estar. É uma gripe, mas nada que me leve pra cama... Mas agora preciso cuidar né", finalizou Ana Maria.

Publicidade

Ainda de acordo com Fabrício, Ana Maria tomou as duas doses da vacina contra a covid-19. O "Mais Você" conversou com um especialista, que explicou que as pessoas vacinadas podem ocasionalmente contrair a doença, mas apenas com sintomas leves, nada grave.