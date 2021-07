Ingrid Guimarães e Tatá Werneck - Reprodução

Publicado 05/07/2021 09:14

Rio - Ingrid Guimarães está fazendo aniversário nesta segunda-feira. E para comemorar a chegada da amiga aos 49 anos, Tatá Werneck postou uma longa homenagem que fala de como começou a relação entre as duas. A humorista também conta que continua fã de Ingrid, mesmo após o começo da amizade.

"Hoje é aniversário de uma das minhas melhores amigas. Mas nem por isso deixei de ser fã. Uma coisa que aprendi na vida é que é fundamental entender quem abriu as portas pra gente, direta ou indiretamente. E a Ingrid fez as duas coisas. Quando vc vir alguém indo bem na vida sem admitir suas referências, desconfie :) Ninguém faz nada sozinho Te amo Gru! Vc é minha grande amiga que sempre vibrou por mim. E eu por vc! A primeira vez que nos falamos eu estava na Mtv e era meu aniversário e vc e Paulo Gustavo me ligaram e falaram que queriam ser meus amigos. Eu não me esqueço do quanto aquela ligação me fez feliz! Me trouxe dois grandes amigos. Te amo! Que a vida te abra cada vez mais portas! Pq do jeito que vc é generosa vc vai por um peso de porta dizendo "peraí gente ...não fecha não :) Tem muita gente pra entrar" te amo", escreveu a humorista.

