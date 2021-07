Ex-BBB Ivy Moraes faz topless em Jericoacoara - Reprodução Internet

Ex-BBB Ivy Moraes faz topless em JericoacoaraReprodução Internet

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 07:34 | Atualizado 05/07/2021 07:40

Rio - A ex-BBB Ivy Moraes está curtindo bastante sua viagem para Jericoacoara, no Ceará. A beldade está no local acompanhada pelo namorado, Fernando Borges. Ivy fez o maior sucesso ao postar no Twitter uma foto em que aparece fazendo topless na praia durante a viagem. "Nossa, Ivy, a perfeição", comentou uma seguidora. "Meu Deus, Ivy, não tenho condições não", disse outro seguidor.

Ivy e Fernando assumiram o namoro em junho deste ano. Os dois já haviam namorado anteriormente. Na terça-feira passada, Ivy pediu Fernando em namoro e postou o vídeo nas redes sociais. Ela decorou o quarto com balões em formato de coração e espalhou pétalas de rosa na cama.