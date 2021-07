Xuxa - reprodução de vídeo

04/07/2021

"Por que casais heterossexuais se acham no direito de se meter na vida de casais homossexuais? Me decepcionei muito com algumas pessoas há pouco tempo, quando vi que as pessoas estão realmente colocando para fora o que elas eram. Eu penso assim comigo: ‘eu não quero mais dar nem oi para essa pessoa, não quero mais nem falar com ela’. Então, quando vejo essas pessoas que eram preconceituosas, mas nunca demonstraram, e hoje estão mostrando que fazem discriminação e são a favor de atrocidades, eu não quero essas pessoas por perto," disse.



A apresentadora ainda deixou um recado aos seguidores. "Pessoas que têm esse pensamento, me seguem e eu não conheço, pelo amor de Deus, não me sigam! Não quero essa energia perto de mim", disparou a mãe de Sasha Meneghel