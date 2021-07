Ivy Moraes e Fernando Borges - Reprodução

Ivy Moraes e Fernando BorgesReprodução

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 09:19

Rio - A ex-BBB Ivy Moraes curte Jericoacoara na companhia do namorado, Fernando Borges. O casal, que está em hotel com diária média de R$ 2,5 mil, aproveitou o litoral do Ceará para fazer um passeio de buggy e tirar fotos na praia.

Publicidade

Nesta semana, Ivy contou que pediu Fernando em namoro oficialmente, com direito a decoração romântica pelo quarto. Os dois já haviam namorado em 2019, mas terminaram quando a influenciadora saiu do "BBB 20" e retornou o casamento com ex-marido e pai de seu filho, Rogério Fernandes. Eles chegaram a marcar festa de casamento em Cancún em 2020, mas se separaram em meio a rumores de traições.