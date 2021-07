Paulo Betti e Dadá Coelho - Reprodução

Publicado 04/07/2021 08:57 | Atualizado 04/07/2021 09:00

Rio - Neste sábado, diversas cidades pelo país contaram com manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Paulo Betti e Dadá coelho compareceram no Rio, assim como outros artistas pelo Brasil, e saíram noivos do ato que pedia impeachment após indícios de corrupção no combate da pandemia. O ator surpreendeu e pediu a também atriz em casamento durante a manifestação política.

"Meu 'conje', Paulo Betti, me pediu em casamento na manifestação. Eu falei que a minha vida toda foi um ensaio para encontrá-lo", escreveu a atriz, que ainda brincou que está pensando sobre o pedido. "Vou pensar se aceito. 'Emocionadadá'. Estou considerando 'rs'. Fora Bolsonaro", finalizou.

Paulo Betti, que está no ar nas reprises de "A Vida da Gente" e "Império", tem 68 anos de idade enquanto Dadá tem 41. Os dois se conheceram nos bastidores da peça 'Autobriografia Autorizada' e assumiram o relacionamento em 2016.

