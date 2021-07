Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, e filhas do casal também testam positivo para Covid - Divulgação/Antonio Chahestan

Por iG

Publicado 03/07/2021 11:30 | Atualizado 03/07/2021 12:17

São Paulo - A esposa e filhas de Rodrigo Faro testaram positivo para Covid após o apresentador ter sido contaminado. Neste sábado, Vera Viel fez um post discreto em seu Instagram sobre a doença.



“Toma, Senhor, a minha família em Tuas mãos”, diz a postagem com duas mãos estendidas para frente. “Se Deus quiser ficará tudo bem”, escreveu Vera na legenda. Faro também já postou uma foto sua de máscara dizendo que vai dar tudo certo.

Nos comentários, fãs e colegas de Vera enviaram mensagens positivas. “Logo menos estarão 1000%”, escreveu a jornalista Mariana Kupfer. “Conta com as minhas orações”, disse Elaine Mickely”. “Deus está no controle de tudo”, escreveu Andréa Nóbrega.

De acordo com Danilo Faro, irmão do apresentador, a família passa bem e não apresenta sintomas grave de covid-19.