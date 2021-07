Rainer Cadete - Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 09:54 | Atualizado 03/07/2021 10:03

Rio - Rainer Cadete foi flagrado em um momento de lazer com o filho nesta sexta-feira. O ator, que está gravando "Verdades Secretas 2", da Rede Globo , foi clicado durante passeio com o filho em shopping da Zona Sul do Rio de Janeiro.