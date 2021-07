Xanddy e Carla Perez - Reprodução

Publicado 04/07/2021 08:31

São Paulo - Xanddy divertiu os seguidores ao responder perguntas em seu Instagram, neste sábado. Um fã foi mais ousado e escreveu: "Sou apaixonado pela Carla Perez, mas ela é casada. O que eu faço?".

O cantor riu com ar de "deboche" e mandou na lata: "Continua sonhando, papai". E logo em seguida emendou com uma brincadeira: "Ou me chama no direct". Já na legenda do vídeo, postado por ele mesmo nas redes sociais, o cantor avisou: "Esse gosta de arriscar a vida, a sorte dele é que eu sou equilibrado".

Carla e Xanddy, que estão juntos desde 2000, se casaram em 2001. Eles se mudaram para os Estados Unidos com os filhos Camilly Victória, de 19 anos, que trabalha como recepcionista e investe na carreira de cantora, e Victor Alexandre, de 17.

