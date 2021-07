Bianca Bin em protesto contra Jair Bolsonaro (sem partido) - Reprodução/Instagram

Bianca Bin em protesto contra Jair Bolsonaro (sem partido)Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 12:27 | Atualizado 03/07/2021 12:49

Rio - Neste sábado, manifestantes vão às ruas no terceiro ato nacional contra o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) em mais de 360 cidades pelo país. Além de anônimos, os protestos também contam com a participação de famosos, como Bianca Bin, Alice Wegman e Alinne Morais, que pedem o impeachment do atual presidente.