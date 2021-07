Presidente Jair Bolsonaro - AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 02/07/2021 11:51

O presidente Jair Bolsonaro ironizou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) por este ter revelado ser homossexual, nesta quinta-feira (1º) , em entrevista ao jornalista Pedro Bial, da TV Globo. "O cara está se achando o máximo. Bateu no peito. 'Assumi!'. É o cartão de visita para a candidatura dele", disse o presidente a apoiadores nesta sexta-feira (2) na saída do Palácio da Alvorada.