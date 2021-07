Vice-presidente Hamilton Mourão voltou a minimizar a gravidade das apurações realizadas pela CPI da Covid - Isac Nóbrega/PR

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 02/07/2021 10:30 | Atualizado 02/07/2021 10:35

O vice-presidente Hamilton Mourão voltou a minimizar a gravidade das apurações realizadas pela CPI da Covid, que investiga omissão do governo federal na condução de medidas de combate à pandemia do novo coronavírus. Os trabalhos da comissão são "primordialmente políticos", na visão do vice-presidente. "A Comissão Parlamentar de Inquérito é primordialmente política, até porque os senadores que estão ali não são investigadores, pessoas acostumadas a conduzir inquéritos", avaliou o vice nesta sexta-feira, 2.