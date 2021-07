Entre os que creem em avanços no combate à corrupção, encontram-se 28% da população. - AFP

Publicado 02/07/2021 10:31

Uma pesquisa realizada pelo EXAME/IDEIA mostrou que 45% dos brasileiros acreditam que o governo Bolsonaro não combate a corrupção. Entre os que creem em avanços nesta área, encontram-se 28% da população. O levantamento mostra o impacto da CPI da Covid na percepção popular do governo. Outros 27% não souberam responder. As informações são do portal Exame.



De acordo com o fundador do IDEIA, Maurício Moura, essa mudança na visão do eleitor "é ligada ao episódio da compra da vacina indiana Covaxin e as denúncias de uma potencial aquisição de um lote da AstraZeneca. Quase um quinto das pessoas mudou de opinião sobre a corrupção do governo na última semana. Dois terços dizem que ouviram falar que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19 está apurando esses fatos de desvios de recursos. Ou seja, é um tema de bastante disseminação no imaginário da opinião pública hoje".

A avaliação do presidente não melhorou. Após os escândalos de corrupção que rodeiam o Planalto, sua avaliação segue em nível recorde na pesquisa. No total, 54% dos entrevistados consideram a gestão do capitão como ruim ou péssima. Houve uma queda de três pontos percentuais entre os que aprovam, chegando a 23% da população.



Moura diz que essa é uma posição "perigosa" para um presidente. "É uma semana que a gente teve um viés negativo na margem numérica, mas estatisticamente bastante semelhante aos outros levantamentos".



A pesquisa EXAME/IDEIA foi realizada entre os dias 28 de junho e 1° de julho e ouviu 1.248 pessoas via ligações a fixos residenciais e celulares. A margem de erro é de três pontos percentuais.