"(Há) algumas iniciativas que são do Conselho Nacional da Amazônia e que o ministério do meio ambiente precisa fazer avançar", disse Mourão. - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

"(Há) algumas iniciativas que são do Conselho Nacional da Amazônia e que o ministério do meio ambiente precisa fazer avançar", disse Mourão.Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 02/07/2021 11:21 | Atualizado 02/07/2021 11:22

O vice-presidente Hamilton Mourão revelou que vai conversar sobre medidas de combate a ilícitos ambientais na Amazônia, em reunião com o novo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Pereira Leite, prevista para esta sexta-feira, 2, às 11h. Será a primeira vez que os dois se encontram desde a saída do comando do ministério Ricardo Salles, investigado pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento em facilitação de exportação ilegal de madeira para o exterior.

"(Há) algumas iniciativas que são do Conselho Nacional da Amazônia e que o ministério do meio ambiente precisa fazer avançar", disse Mourão, que preside o órgão. O presidente Jair Bolsonaro assinou, no último dia 28, decreto que autoriza a atuação das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em terras indígenas e áreas federais de conservação ambiental até 31 de agosto. A medida também permite aos governadores requisitarem a presença do Exército em regiões sob controle de seus Estados.

Publicidade

As operações devem ser coordenadas pelo Conselho da Amazônia em conjunto com órgãos de segurança pública e proteção ambiental. De acordo com o governo, os esforços serão concentrados em regiões estratégicas de 26 municípios dos estados do Amazonas, Rondônia, Pará e do Mato Grosso onde ocorrem 70% dos crimes ambientais.