A CBF definiu as datas e horários das oitavas de final da Copa do Brasil, que garantirá R$ 3,45 milhões para os clubes que avançarem Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 21:57

Rio - Na noite desta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas e os horários dos confrontos válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto entre Fluminense x Criciúma, dia 27, às 19h15, no Heriberto Hulse, abre a fase. No dia seguinte, o Vasco visita o São Paulo, às 21h30, no Morumbi. O Flamengo fecha o 'calendário' carioca contra o ABC no dia 29, às 20h, no Maracanã.



Os jogos de de volta serão disputados entre os dias 3 e 5 de agosto. O Tricolor decidirá a vaga no Maracanã, no dia 3, às 19h15. No dia 4, às 21h30, o Vasco recebe o São Paulo, em São Januário, enquanto o Rubro-Negro, no dia seguinte, enfrentará o Alvinegro Potiguar, às 21h30, mas o estádio ainda não foi definido pela CBF.

Cada clube receberá R$ 2,7 milhões pela presença nesta fase da Copa do Brasil. A classificação para as quartas de final renderá a premiação de R$ 3,45 milhões.



Confira abaixo as datas e horários de todos os confrontos:

Jogos de ida



27/07, às 19h15 - Criciúma x Fluminense - Heriberto Hulse

27/07, às 21h30 - Vitória x Grêmio - Barradão

28/07, às 16h - Athletico x Atlético-GO - Arena da Baixada

28/07, às 19h15 - Santos x Juazeirense - Vila Belmiro

28/07, às 21h30 - São Paulo x Vasco - Morumbi

28/07, às 21h30 - Atlético-MG x Bahia - Mineirão

29/07, às 16h30 - Fortaleza x CRB - Castelão

29/07, às 20h - Flamengo x ABC - Maracanã



Jogos de volta



03/08, às 19h15 - Fluminense x Criciúma - Maracanã

03/08, às 21h30 - Grêmio x Vitória - Arena do Grêmio

04/08, às 19h15 - Juazeirense x Santos - Adautão

04/08, às 21h30 - Vasco da Gama x São Paulo - São Januário

04/08, às 21h30 - Bahia x Atlético-MG - Pituaçu

05/08, às 16h - CRB x Fortaleza - Rei Pelé

05/08, às 19h15 - Atlético-GO x Athletico - Antônio Accioly