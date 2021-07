Apesar da pose de goleiro de Neymar, Ederson é quem terá numa possível disputa de penalidades contra o Chile, no Nilton Santos - Lucas Figueiredo/CBF

Apesar da pose de goleiro de Neymar, Ederson é quem terá numa possível disputa de penalidades contra o Chile, no Nilton SantosLucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 19:41

Teresópolis - Precavida, a seleção brasileira fez o dever de casa nesta quinta-feira, na Granja Comary, e calibrou a pontaria na cobrança de pênaltis, que pode decidir a vaga na semifinal da Copa América em caso de empate, no tempo regulamentar, com o Chile, nesta sexta-feira, às 21h, no Nilton Santos. No entanto, a 'CBF TV' não divulgou imagens ou detalhes da atividade fechada para a imprensa.

As jogadas de bola parada também receberam uma atenção especial de Tite, que tem explorado bem o potencial aéreo da seleção. Nas últimas partidas, os gols marcados contra Colômbia e Equador tiveram origem em cruzamentos. O vencedor do duelo entre Brasil e Chile vai encarar Peru ou Paraguai na semifinal da Copa América.

Pelo segundo dia seguido, Alex Sandro, que se recupera de um desconforto muscular na coxa, foi poupado e será substituído por Renan Lodi contra o Chile. Com o goleiro Ederson confirmado, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro e Roberto Firmino disputam a última vaga no meio de campo.

Dessa forma, a possível escalação do Brasil conta com: Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro, Fred e Everton Ribeiro (Lucas Paquetá ou Roberto Firmino); Gabriel Jesus, Neymar e Richarlison.