Publicado 02/07/2021 12:43 | Atualizado 02/07/2021 12:53

Provável candidato à presidência pelo PDT, o ex-ministro de Estado e governador do Ceará, Ciro Gomes, disse nesta sexta-feira, 2, que enxerga Bolsonaro fora do segundo turno na disputa á cadeira presidencial em 2022. Na sua avaliação, a disputa deve ser entre ele e Lula (PT).



"Há muito tempo acho que o Bolsonaro não estará no 2º turno. Não sei sequer se estará na eleição. Sairá da cabeça da nação brasileira essa espada que obriga a esquecer todas as contradições do Lula e do PT só para se livrar do mal maior, mais emergente, mais doido, que é a tragédia do Bolsonaro", afirmou Ciro em entrevista ao UOL .

"É meu cálculo, minha avaliação, e acredito francamente que o 2º turno, é muito provável que seja eu contra o Lula, o que permitirá ao país discutir as coisas em outro plano."



O presidenciável afirmou que Bolsonaro está "derretendo" e defendeu uma união por um projeto desenvolvimentista, com ampla aliança de centro-esquerda.



"O que estou procurando fazer: quero aliança com o DEM, PSD, PSB, Rede, PDT e PV. Se eu vou conseguir ou não é outra conversa (...) MDB não quero nem para ir pro céu."