Zeze di Camargo e Rodrigo FaroReprodução do Instagram

Publicado 04/07/2021 11:27 | Atualizado 04/07/2021 14:07



São Paulo - O clima está cada vez mais quente! Após Zezé Di Camargo dar sua tréplica a Rodrigo Faro , o irmão e empresário do apresentador, Danilo Faro, foi às redes sociais para se posicionar também. O empresário pediu respeito por seu irmão, que está com covid-19 , e diz ter se decepcionado com Zezé.

Tudo começou porque Zezé afirmou que o apresentador vendia até a mãe para ter audiência , o que não agradou Faro. Danilo postou um vídeo em que Faro faz uma homenagem a avó deles em um programa ao vivo e fez um texto. "Sabe o que esse vídeo quer dizer? Esse vídeo só mostra ao mundo todo, o homem bom que você é, meu irmão. Esse vídeo mostra um cara que, assim como eu, foi criado pela ótica feminina e que por esse motivo respeita e defende sempre toda e qualquer mulher! Um neto maravilhoso que sempre foi o maior orgulho e a maior felicidade da nossa amada e saudosa Vó Di", começou.

"O que me deixa tranquilo é saber que o Brasil inteiro conhece a sua história de vida e sabe o quanto todas as mulheres foram e são importantes nessa jornada toda. Eu não me calo frente às injustiças”, afirmou. Em seguida, o empresário se dirigiu ao cantor sertanejo. “Esse texto é uma resposta ao senhor Zezé Di Camargo, para mostrar a ele o que é realmente respeitar uma mulher", continuou o empresário, citando o sertanejo.

"Espero de verdade que tudo isso passe, porque eu mesmo não entendi o motivo de tal comentário. Meu respeito ao artista, mas minha decepção com o homem que de forma maldosa e desnecessária alfinetou um amigo que passa por um momento delicado de saúde, (como tantos vem passando no Brasil e no mundo). Que esse episódio mostre a importância de cada um cuidar da sua própria vida.”

Danilo também compartilhou uma imagem com os dizeres “tolos se preocupam, sábios dizem f*da-se”. "Sábado agitado, boa noite", finalizou.