Por O Dia

Publicado 03/07/2021 18:26

É treta! Zezé Di Camargo se pronunciou nas redes sociais sobre a polêmica envolvendo Rodrigo Faro, que testou positivo para a Covid-19 e afirmou que a produção do programa da apresentadora Eliana não deixou que ele fizesse o teste para verificar se estava ou não com o vírus. O sertanejo elogiou o talento do apresentador, mas disse que ele é capaz de tudo para conseguir audiência.

"Rodrigo é um menino talentoso, um grande apresentador, mas vende até a mãe por audiência. Uma pena!", lamentou o sertanejo, em um comentário sobre a notícia no Instagram do jornalista Leo Dias.



Zeze di Camargo e Rodrigo Faro Reprodução do Instagram

Após rumores de que Faro teria se recusado a fazer o teste, o apresentador usou o seu Instagram para fazer uma série de esclarecimentos e pedir para o SBT se posicionar sobre o ocorrido com a verdade. Ele afirmou ter realizado o teste na manhã do dia da gravação para outro trabalho e ainda disse que foi proibido por funcionários da emissora de realizar um novo teste.