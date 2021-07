Bonner - Reprodução

03/07/2021

Será que se tornou 'cringe" assistir TV aberta? Com o sucesso das plataformas de streaming, como Netflix e GloboPlay, por exemplo, a TV Globo registrou seu pior mês de junho da história, segundo Ibope. Normalmente, essa tendência de queda é registram no mês de dezembro, quando os espertadores estão de férias e se afastam de casa e passam mias tempo na rua.

No mês passado, a Globo marcou 11,3 pontos e 30,9% de "share" no mercado nacional (15 maiores regiões metropolitanas). Isso representou uma queda de 6% na comparação com maio (cada ponto equivale a cerca de 260 mil domicílios no país). Apesar de ainda ser líder de audiência com folga, a emissora registrou seus piores índices em junho. E isso valeu tanto para a média nacional quanto na Grande São Paulo, o principal mercado da publicidade nacional. O ibope da emissora carioca foi ainda menor que o de dezembro último.

Não bastasse isso, ainda foi o terceiro mês consecutivo de perda de audiência da Globo. Motivos não faltam: a migração de parte do público para outras atividades, como streaming ou internet, e principalmente reprises que não estão agradando tanto ao telespectador.

Em contrapartida, a Record cresceu 10% em audiência, graças a programas como o "Balanço Geral", "Cidade Alerta", "Jornal da Record" e a novela Gênesis". O SBT teve uma mínima oscilação, de 4,2 pontos e 11% de "share" em maio para 4,4 pontos e 11,5% em junho, enquanto a Band perdeu um décimo em pontos (1,7 para 1,6) e a RedeTV caiu de 0,5 para 0,4.