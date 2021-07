Carlos Cereto - Reprodução

Carlos Cereto Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 12:58

Rio - A saída de Carlos Cereto do Grupo Globo está cada vez mais polêmica. Após a revelação de que o comentarista é pivô de um processo na Justiça do Trabalho por assédio sexual, o portal "Notícias da TV" publicou que o jornalista já havia sofrido esse tipo de denúncia por parte de colegas de emissora em pelo menos outras duas oportunidades.

De acordo com o veículo, as histórias já são conhecidas nos corredores do canal. Uma delas, inclusive, envolve um grande nome do Esporte da Globo, que se irritou com Cereto e não fala mais com ele. Os casos são parecidos e relatam comentários constrangedores do jornalista em relação às colegas mulheres.

Apesar das denúncias, a TV Globo não tomou providências. Uma das vítimas, inclusive, se revoltou com o fato de ele ter ganho um programa logo após o ocorrido e se mudado para o Rio, em uma espécie de "promoção". O "Acabou a brincadeira" ficou apenas um ano no ar.

Carlos Cereto deixou a TV Globo na última quinta-feira. O jornalista estava na emissora há 20 anos.