Joel Carli ainda não fez sua reestreia com a camisa do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Joel Carli ainda não fez sua reestreia com a camisa do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 12:47

Rio - A reestreia de Joel Carli com a camisa do Botafogo parece mais distante. Após realizar exame de imagem, foi constatada uma lesão na coxa direita com ruptura de fibra muscular. O zagueiro já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do Alvinegro no início da tarde desta sexta-feira.

Carli é o único dos 18 contratados para a temporada de 2021 que ainda não entrou em campo. O zagueiro argentino de 34 anos tem ficado no banco de reservas, mas ainda não recebeu oportunidade de Marcelo Chamusca. O técnico explicou o motivo me entrevista ao site “GE”.

Publicidade

"Quando o Gilvan teve um problema clínico, nós colocamos o Sousa, que era o substituto eventual do Gilvan. O Carli veio pra jogar mais pelo lado direito, na posição do Kanu, que é um jogador que tem jogado todos os jogos, que dificilmente apresenta fadiga, não toma muito cartão, joga bem posicionado", disse o técnico do Botafogo, que completou explicando a situação específica para utilizar o argentino.

"Quando a gente precisar, talvez até em algum momento a gente queira fechar um final de jogo, o Carli pode ser utilizado com três zagueiros", completou Marcelo Chamusca.

Publicidade

Com a lesão de Joel Carli, o Botafogo tem à disposição apenas Kanu, Gilvan e Lucas Mezenga, contratado recentemente para o sub-20, mas que foi integrado ao grupo principal. Sousa, zagueiro revelado pelo Glorioso, foi negociado com o Cercle Brugge-BEL.