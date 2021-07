Lucão é parabenizado pelos companheiros pela convocação - Divulgação

Lucão é parabenizado pelos companheiros pela convocação Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 12:29

Rio - O goleiro Lucão, do Vasco, irá integrar a seleção brasileira masculina nas Olimpíadas de Tóquio. O jogador de 20 anos foi chamado após o regulamento da competição mudar e passar o número de atletas permitidos de 18 para 22.

"Eu fui pego de surpresa. É lógico que tinha uma expectativa, mas nunca imaginei que isso chegaria tão rápido. E a primeira coisa que aconteceu foi passar um filme na minha cabeça. É a realização de um sonho para mim e toda minha família. Queria que meu pai estivesse aqui para festejar com ele esse momento, mas sei que lá de cima ele está feliz e vibrando muito com essa notícia", disse Lucão ao site oficial do Vasco.

Publicidade

Com a convocação de Lucão, o Vasco terá um representante nas Olimpíadas pela segunda edição seguida. Em 2016, o zagueiro Luan participou da conquista inédita do ouro pela Seleção.