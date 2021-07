Sucesso de venda, a camisa em apoio à causa LGBTQIA+ lançada pelo Vasco voltará às lojas em breve - Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 17:22

Rio - Teve início nesta sexta-feira, o leilão da histórica camisa em homenagem à causa LGBTQIA+, que os jogadores do Vasco usaram na vitória sobre o Brusque, por 2 a 1, domingo, em São Januário, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A iniciativa, em parceria com a 'Play for a Cause', foi mais uma ação promovida pelo clube na semana marcada pela conscientização, respeito e inclusão do público LGBTQIA+. Os lances podem ser feitos pelo seguinte link: https://foracause.com.br/vasco/

Toda a verba arrecadada com o leilão na plataforma especializada Play for a Cause será destinada à instituição Casa Nem, um centro de acolhimento que abriga pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social. A camisa histórica, com a cores do arco-íris, símbolo do movimento, se esgotou em poucas horas de venda pelo valor de R$ 269,90. Devido à alta demanda e repercussão positiva, a diretoria já encomendou um novo lote com a Kappa, fornecedora de material esportivo do clube.



O lançamento de uma camisa voltada para a causa marca uma iniciativa inédita, com o Vasco sendo o primeiro clube de futebol do Brasil a criar um uniforme voltado dessa temática. O leilão está sendo realizado com 10 camisas, todas elas autografadas por seus respectivos donos, incluindo as de Léo Matos e Germán Cano, autores dos gols da importante vitória, eternizada com a icônica comemoração com bandeirinha de escanteio com as cores do arco-íris.



O argentino já havia marcado outro recente 'golaço'. Maior artilheiro do Vasco no século, Cano, em parceria com Play For a Cause', arrecadou mais de R$ 13 mil com as peças usadas no dia em fez história, contra o Resende, pelo Carioca. O dinheiro foi usado para comprar cestas básicas na Comunidade do Tuiuti, vizinha de São Junuário, e o camisa 14 fez questão de distribuir pessoalmente as doações.