Datena e Cátia Fonseca

Publicado 01/07/2021 18:22 | Atualizado 01/07/2021 18:32

Rio - A apresentadora Cátia Fonseca corrigiu o colega José Luiz Datena ao vivo, nesta quinta-feira (1), por usar o termo "opção sexual" durante conversa no programa "Brasil Urgente".

O papo começou na tradicional mudança de programas da emissora, quando Datena e Cátia conversam entre o fim do "Melhor da Tarde" e o início do "Brasil Urgente". Os apresentadores falavam do concurso para arranjar um namorado para outro colega de emissora.

"Sinceramente eu não sabia que o Alex era homossexual. Abri o concurso, falei para as meninas escreverem para cá, mas não tinha ninguém escrevendo (...) Todos somos iguais independente da cor da pele, independente de que país a gente venha, e da 'opção sexual'. Cada um escolhe o que quer. Eu tenho pavor a qualquer tipo de preconceito.", disse Datena.

Cátia Fonseca, então, corrigiu o apresentador. "E não é escolha. Eu não escolho ser hétero e o outro não escolhe ser homossexual. A gente nasce hétero, homossexual ou nasce bi", rebateu.

Apesar da correção, Datena seguiu falando em orientação sexual como se fosse escolha individual. "Tem gente que nasce hétero e depois muda. Tem até história de pansexual. Cada um escolhe fazer da vida o que quer. Essa é a minha opinião e sempre será", finalizou Datena.

Veja o momento no início do vídeo: