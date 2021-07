Otero, meia do Corinthians - Divulgação

Publicado 02/07/2021 15:54

Rio - Especulado no Vasco, o meia Otero está livre no mercado. O contrato do jogador com o Corinthians chegou ao fim na última quarta-feira após dez meses de clube.

"Encerro hoje a minha passagem pelo Corinthians. Foram momentos de muito aprendizado, mas que não faltaram empenho, dedicação diária a esta camisa tão gloriosa. Peço desculpas pelos momentos em que não correspondi, não foi por falta de vontade. Passar por esse gigante do futebol brasileiro foi uma das maiores experiências na minha vida", escreveu Otero em uma rede social.

Recentemente, Otero foi oferecido ao Vasco através de seus empresários e visto com bons olhos. No entanto, seu alto salário é um entrave na negociação. O meia recebe cerca de R$ 400 mil no Corinthians.