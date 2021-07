Longe dos gramados desde 2019, Dedé colocou um fim na relação de oito anos com a Raposa - Bruno Haddad/Cruzeiro

Publicado 01/07/2021 13:45

Rio - Após meses de batalha judicial, o zagueiro Dedé, de 33 anos, conseguiu chegar a um acordo com o Cruzeiro. Com isso, o atleta está livre para procurar um novo clube. As informações são do portal "globoesporte.com".

Ex-jogador do Vasco, o defensor cobrava R$ 35 milhões do Cruzeiro no processo trabalhista, alegando “falta grave do empregador” por salários atrasados e falta de depósito do FGTS. O zagueiro pedia o reconhecimento do fim do contrato, que se encerraria em dezembro de 2021.



Dedé viveu grandes momentos no Cruzeiro, sendo bicampeão brasileiro e bicampeão da Copa do Brasil. Ventilado no Flamengo no começo de 2019, o defensor permaneceu na Raposa e acabou rebaixado para a Série B.