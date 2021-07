Ex-esportista afirma ter enriquecido com divulgação de conteúdo adulto

Rio - A ex-estrela do UFC, Paige VanZant, afirmou em entrevista que está ganhando mais dinheiro com seu site exclusivo para membros do que quando lutava na principal categoria de MMA.

Em fevereiro passado, a lutadora montou seu próprio fansite, que ela apropriadamente chamou de PaigeFanZant.com. A ideia era que o site fosse apenas uma fonte adicional de renda.

Entretanto, o site provou ser um grande sucesso, tanto que seu ganho com ele, segundo VanZant, hoje é maior do que quando lutava no UFC e também no Bare Knuckle Fighting Championship. "Quando assinei com o BKFC estava ganhando mais dinheiro do que ganhei em toda a minha carreira no UFC. Agora estou ganhando mais dinheiro do que todo o meu contrato BKFC em um mês. É muito louco", afirmou a atleta.

Mesmo com o sucesso, VanZant não tem planos imediatos de terminar seus dias como lutadora, mas se sente financeiramente estável o suficiente para não competir mais e também não ter que conseguir outro trabalho. “Eu não preciso, quando terminar de lutar, conseguir um emprego regular e ter que voltar ao trabalho. Posso apenas lutar, economizar dinheiro e planejar quando quiser me aposentar. Posso simplesmente me aposentar", revela.

Sobre os receios em abrir um site de conteúdo adulto, a lutadora confessa que tinha alguns medos. "Não queria me colocar em uma posição em que perderia oportunidades de negócios por ter um site de conteúdo exclusivo, mas sinto que já sou vista como um símbolo sexual no mundo dos esportes. Eu não estou com OnlyFans. É PaigeFanZant.com e é meu próprio site e eu tenho muito controle sobre o que acontece lá. Basicamente, sou eu fazendo coisas exclusivas. Tenho orgulho de dizer que faço parte", afirmou.

Ela também considera que essa forma de ganhar dinheiro está sendo cada vez mais aceita. “Trabalho muito pelo meu corpo. Eu trabalho duro por quem eu sou, e há um lado meu que é extremamente feminino e posso compartilhar isso no meu site. Penso que é algo que está se tornando muito mais aceitável", conclui.

