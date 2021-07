Cauan Barros - Divulgação/Vasco

02/07/2021

Rio - O Vasco da Gama segue valorizando suas gerações vitoriosas das categorias de base. Nesta sexta-feira (2), o Cruz-Maltino assinou o primeiro contrato profissional do volante Barros, da equipe Sub-17. Nascido no ano de 2004, Cauan Lucas Barros firmou vínculo até junho de 2025. A informação foi divulgada em publicação oficial no site do Vasco da Gama.

Barros chegou ao Vasco em maio de 2019, contratado para a equipe Sub-15, e faz parte de uma geração vitoriosa na categoria. O volante fez parte da equipe campeã estadual de forma invicta naquela temporada e já estão classificados para às quartas de final do Brasileirão e da semifinal da Copa Rio.

Através das redes sociais, o jovem celebrou a assinatura do primeiro contrato profissional. "Grande sonho", escreveu Cauan em sua conta no Instagram.