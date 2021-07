Fora dos planos do Vasco, Bruno César negocia a rescisão amigável do contrato válido até 2022 - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 02/07/2021 20:17

Rio - O empréstimo de Bruno César ao Penafiel, de Portugal, chegou ao fim. Com contrato com o Vasco até maio de 2022, o meia-atacante foi comunicado pelo departamento de futebol que não faz parte dos planos e receberá férias até agosto. Neste intervalo, as partes buscarão um acordo pela a rescisão amigável, como revelou o 'ge'.

Liberado para buscar um novo clube, Bruno César, portanto, não se apresentará no CT do Almirante. O Vasco possui uma alta dívida como o meia-atacante, acima dos R$ 5 milhões. A equação e garantia de pagamento serão fundamentais para o acordo.

Contratado no início de 2019, Bruno César chegou à Colina com status de camisa 10, mas, em campo, não emplacou. Com dificuldade para controlar o peso, não se firmou e chegou a treinar em separado em janeiro de 2020. Em 44 jogos, o meia-atacante marcou quatro gols.