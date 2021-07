Lobão - reprodução do twitter

Lobãoreprodução do twitter

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 15:57

O time de bolsonaristas arrependidos não para de crescer. Desta vez, o cantor Lobão, que votou em Jair Bolsonaro nas últimas eleições presidenciais do Brasil, em 2018, disse que o impeachment deveria ser a "prioridade zero" do país no momento. Segundo ele, o governo federal é uma "virtuose na merda" e se opor a ele é uma questão de "higiene moral".

"Chegou uma hora em que a gente precisa tirar esse cara. Ele tem que sair de qualquer jeito", disse, em entrevista à BBC News Brasil, por telefone. Nos últimos dias, Lobão está produzindo um novo disco triplo, a ser lançado nos próximos meses. Já em sua conta no Twitter ele tem compartilhado diversas mensagens de apoio às manifestações que pedem a saída do presidente. Segundo a organização, estão previstos atos em mais de 160 cidades do Brasil neste sábado, além de dezenas no exterior.

Publicidade

Lobão afirma que apoia os protestos, mas não vai comparecer por receio de se infectar com a Covid-19. "Não vou porque tomei só uma dose da vacina. A mãe da minha mulher está morando com a gente. Não posso bobear. Quando eu tomar a segunda dose, ainda vou sair de casa com todo o cuidado. Mas agora não vou sair, não", arrematou.

Ele diz acreditar que esquerda e direita podem caminhar lado a lado em manifestações, embora haja "ressentimentos e acusações de ambos os lados". No entanto, o compositor justifica seu apoio dizendo que "não havia alternativa" na época, que não a "retirada do PT do Presidência".

Publicidade

"O Brasil queria se ver livre do PT, não tinha mais alternância de poder. Ele se aliou com o que há de pior na política, inúmeros casos de corrupção. Ele foi corresponsável pelo chavismo na Venezuela, e iria dar um golpe", acusa. "A gente sabia que o Bolsonaro era o que ele é. Mas achava que uma facção liberal e o Exército, que tinha um prestígio de 30 anos depois da ditadura e pessoas esclarecidas, poderiam segurar o cara. Mas não deu", diz.

Para as eleições do próximo ano, ele também refuta qualquer possibilidade de votar no ex-metalúrgico, mesmo em um possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro. "Vou me abster. Não voto em nenhum dos dois. Infelizmente, no Brasil o voto é negativo. A gente vota em um para que o outro, pior, não ganhe. Precisamos de um presidente em que a gente possa sair na rua e não haja um clima de semi-guerra civil entre as pessoas", diz Lobão, que ainda acredita em uma possível terceira via para disputar a Presidência.

Publicidade

"Quem é Bolsonaro hoje em dia tem uma questão de higiene moral, não consigo nem falar. Não tenho o menor tipo de aproximação. Você não precisa ser um gênio para perceber o que está acontecendo no Brasil. É um acinte, um estupro, uma violência. Bolsonaro não fez nada de bom, tudo o que ele toca vira merda, é uma virtuose na merda", diz.